Rafi Rachek und Sam Dylan: Randale im Hotelzimmer!

Hotel schmeißt Sam und Rafi raus

Am Morgen nach der wilden Hotelzimmer-Sause wartet eine böse Überraschung auf die beiden. "Rafi und ich wollten zum Frühstücken gehen und dann sind wir zurückgekommen mit unseren Karten und dann gingen die bei unserer Tür nicht mehr", erzählt Sam in seiner Instagram-Story. Also macht das Paar sich auf den Weg an die Rezeption. Dort wird ihnen erklärt, dass man sie der Unterkunft verwiesen hat. Als wäre das noch nicht ärgerlich genug, muss Sam nun auch noch knapp 1.200 Euro blechen. Warum? "Weil die Stehlampe aus dem Balkon gefallen ist", erklärt er.

Nun suchen Rafi und Sam verzweifelt nach einem neuen Hotel. Blöd nur, dass man beim Einchecken einen aktuellen Coronatest vorweisen muss. Diesen haben die beiden nun aber nicht mehr... Auweia!

