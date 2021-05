Rahul Vohra: Bollywood-Star stirbt nach Corona-Infektion

Vor seinem Tod äußerte Rahul sich in einem Video zu der Lage in seinem Land. "[Sauerstoff] ist momentan äußerst wertvoll. Ohne Masken wird den Patienten schwindelig, sie leiden", klagt er aus dem Krankenhausbett. Dort sei seiner Meinung nach kaum Hilfe zu erwarten. "Sie kommen dann in einer Stunde oder länger. Und währenddessen müssen [die Patienten] in ihrer Abwesenheit irgendwie zurechtkommen." Vor wenigen Tagen markierte er außerdem den indischen Premierminister Narendra Modi in einem Facebook-Post und erklärte, dass er hätte leben können, wenn man ihn besser behandelt hätte.