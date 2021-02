Rajiv Kapoor: Der Bollywood-Star ist tot

Große Trauer um Rajiv Kapoor! Der Bollywood-Star ist am 9. Februar im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Wie diverse Medien berichten, soll er in Mumbai einen Herzinfarkt erlitten haben. Laut "The Sun" wurde er bereits im engsten Familienkreis eingeäschert. Besonders bitter für die Familie: Im vergangenen Jahr starben bereits Rajivs ältere Schwester Ritu Nanda und sein Bruder Rishi.