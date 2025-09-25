Ralf Dümmel vor TV-Abschied? Jetzt platzt die Löwen-Bombe bei VOX!
Der beliebte Investor mit dem Kult-Hemd sorgt für mächtig Wirbel in der TV-Welt – denn jetzt zieht es ihn zu Sat.1! Was bedeutet das für seine Zukunft bei „Die Höhle der Löwen“? Die Antwort sorgt bei Fans für Schock und Spekulationen...
Ralph Dümmel in der NDR-Talkshow in Hamburg.
© Imago/Breuel-Bild
Seit Jahren begeistert Ralf Dümmel bei der VOX-Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ mit cleveren Investments und Erfolgs-Stories wie „Duschbrocken”, „Rokitta’s Rostschreck” oder „HistaFit”. Doch jetzt steht plötzlich alles auf der Kippe: Der TV-Millionär bekommt bei Sat.1 seine eigene Prime-Time-Show – und das ist kein kleines Nebenprojekt!
Die neue Sendung trägt den Titel „Die Millionen-Idee – mit Ralf Dümmel“. Das Konzept? Anders als bei „Löwen“ dürfen hier auch Erfinder:innen ohne fertiges Produkt teilnehmen – nur eine starke Idee genügt! Dümmel und sein Team machen daraus dann ein marktreifes Business.
Ein echtes Herzensprojekt, wie er schon vor Wochen auf Instagram anteaste – damals allerdings noch ohne Details zu verraten.
Neue Show bei Sat.1 – verlässt Dümmel die Löwen für immer?
Doch was bedeutet all das für seine Rolle bei „Die Höhle der Löwen“? Wird der 58-Jährige jetzt durch seine Sat.1-Show ersetzt? Zwar steht Dümmel nicht exklusiv bei VOX unter Vertrag, doch das neue Format könnte der Startschuss für einen endgültigen Senderwechsel sein...
Löwen-Fans müssen jetzt ganz stark sein!
Die Zukunft von Ralf Dümmel bei „Die Höhle der Löwen“ bleibt weiter ungewiss. Noch ist nicht offiziell bestätigt, ob er weiterhin auf dem Löwensessel Platz nehmen wird – oder sich künftig voll auf Sat.1 konzentriert. Doch die Zeichen stehen auf Abschied.