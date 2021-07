Das Aus von Ralf Schmitz bei "Take Me Out" traf treue Fans ins Mark. Mit Jan Köppen wird bald ein anderer Moderator in die Fußstapfen der 1,68 Meter kleinen Wundertüte treten. Ein großes Erbe! Mit seinen schlagfertigen Sprüchen und seiner charmanten Art wickelte Ralf Schmitz nicht nur das Publikum vor dem Fernseher, sondern auch die Kandidatinnen um den Finger. Gegen ihn sahen selbst die muskelbepackten Junggesellen blass aus. Doch keine Sorge, allzu lange müssen treue Fans nicht auf ihren Lieblingsmoderator warten. So verriet Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann dem "DWDL": „Gleich zum Saisonstart geht es los mit seiner neuen Show ‘Paar Wars‘. Ralf Schmitz kann einfach on air so gut umgehen mit Männlein und Weiblein wie sonst kaum ein anderer. Das wird eine wirklich lustige bunte 'schmitzige' Paarshow für die Primetime.“