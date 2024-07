Ralf Schumacher: Böse Anschuldigungen gegen Freund Étienne nach dem Outing

Doch was andere denken, kann den beiden Turteltauben vollkommen egal sein. Sie genießen ihr Glück in vollen Zügen - und ignorieren im besten Fall die negativen Kommentare in den sozialen Medien. Denn es gibt auch genug Menschen, die hinter den beiden stehen und sich für sie freuen. So heißt es beispielsweise unter dem gemeinsamen Foto: "Wenn man zwei so wunderbare glückliche Menschen sieht, dann ist die Welt in Ordnung!!!" Oder aber: "Was ein wunderschönes Bild, man spürt die Erleichterung und das Glück. Herzlichen Glückwunsch." Ein Follower findet sogar: "Beste Nachricht des Sommers!"

Am Ende ist nämlich nur wichtig, dass sich Ralf und Étienne gefunden haben und zusammen happy sind. Und das sieht man den beiden ganz deutlich an...