Ralf Schumacher: Ist er schwul?

Ist er es oder ist er es nicht? Die Gerüchte darüber, dass der hübsche Ralf Schumacher Männern nicht ganz abgeneigt ist, halten sich schon so lange im Rampenlicht auf wie er selbst. Und die Gerüchteküche hört nicht auf zu brodeln - vor allem nicht nach seiner Scheidung im Jahre 2015 von seiner Cora. Aber was sagt der Rennsportler und Bruder von Michael Schumacher eigentlich selbst dazu?

Cora & Ralf Schumacher: Das Sorgerechts-Drama eskaliert!

Ralf Schumacher: Klares Statement zu seinem Beziehungsstatus

Es war ein Riesending in der Presse. 2015 konnte man überall lesen: "Scheidung im Hause Schumacher!" Cora und Ralf - das Paar, das überall verliebt auf den roten Teppichen dieser Welt kuschelte und knutschte, hat sich scheiden lassen. Es kriselte wohl schon länger, nur der gemeinsame Sohn David hielt die beiden noch zusammen. Aber auch zuvor gab es Gerüchte über ein Ehekriseln. Die Gründe seien "offensichtlich": Cora hatte eine Affäre - und Ralf sei eindeutig schwul! Das Gerücht wurde indirekt von ihm selbst in die Welt gesetzt, wie er einmal erzählte: "Ich war bei der Eröffnung einer Kneipe, dem Steinlechner. Da war die ganze sogenannte Salzburger High Society. Und die beiden Jungs, denen der Laden gehört, sind halt ein Pärchen. Dann habe ich mich beim Empfang für ein Foto kurz zwischen sie gestellt und das hing dann ein paar Tage später im Lokal an der Wand."

Cora und Ralf Schumacher - da war die Welt noch in Ordnung! getty

Ralf Schumacher: Gerüchte halten sich hartnäckig

Als die Scheidung dann bekannt gegeben wurde, war das für seine Fans keine Überraschung. Auch nicht, obwohl Cora öfter betonte: "Ja, ja, unser Sohn ist aus der Retorte, ich habe ein Verhältnis. Und mein Mann ist schwul, der heißt in Pressekreisen nur noch 'die Schwester'. Ich weiß. Das ist so gemein! So unfair! Jeder hübsche Mann, der in meiner Umgebung ist, soll mit mir ein Verhältnis haben. Ich traue mich schon gar nicht mehr, mich irgendwo hinzusetzen. Diese Gerüchte! Mein Mann ist keine Schwester. Mein Mann ist auch nicht schwul. Wir sind nur eins: rundum glücklich!" Trotzdem wurde er nach der Scheidung des so rundum glücklichen Paares noch mehr mit den Gerüchten konfrontiert. Ralf wehrte sich vehement: "Das ist eine unverschämte Behauptung, die einfach zu weit geht. Da wird ohne Anhaltspunkte und Beweise etwas aus dem Nichts gezogen!"

Ralf Schumacher: Scheidung endete in Rosenkrieg

Neues Feuerholz für den Gerüchte-Ofen hat nicht nur sein etwas androgynes Auftreten geliefert, sondern auch seine Scheidung, die in einem wahren Rosenkrieg endete. Die beiden schenkten sich rein gar nichts. Ralf, der mehrere Villen besitzt, erlaubte seiner Ex nur, dass sie das Reihenhaus in Bergheim bewohnen dürfe. Und da tobte sie. Sie müsse „in einer Schuhschachtel“ wohnen, würde aber viel lieber in der Villa in Meerbusch wohnen (die für ca. 10.000 Euro vermietet wird...). Außerdem würde Ralf ihr sowie nur 10.000 Euro monatlich geben - was für eine Unverschämtheit. Dabei konnte er es sich leisten, seinen Hund im Privatflieger nach Saint-Tropez einfliegen zu lassen, wenn er ihn vermisste. Aber immerhin hat er ihn vermisst - Cora nicht. Dafür sicherlich umso mehr seinen Sohn, dem er einen BMW inkkusive Chauffeur schenkte. Seit Michaels Unfall 2013 hat sich auch Ralf eher zurückgezogen, über eine aktuelle Flamme weiß man nichts. Noch 2016 sagte er aber: "Ich bin nicht auf der Suche". Und selbst wenn - ob er dann eine Frau oder einen Mann suchen würde, das weiß letzlich nur der Sportler selbst!