Ralph Siegel: Er hat zum vierten Mal "Ja" gesagt

Herzlichen Glückwunsch, Ralph Siegel!

Am gestrigen Freitag war es soweit: Der 72-Jährige trat mit seiner Lebensgefährtin Laura Käfer vor den Traualtar.

Im Beisein von Freunden und Familie, darunter auch Tochter , gab der Komponist seiner 35-jährigen Herzdame nach drei Jahren Beziehung das Ja-Wort - und das gleich in vier Sprachen!

Romantische Trauung im Standesamt

Wie ein Video von Tochter Giulia auf zeigt, tauschten Ralph Siegel und seine 35-jährige Braut im Standesamt Grünwald die Ringe aus:

"Ich freue mich so, dass du ja gesagt hast. Und ich habe ja, yes, oui und si gesagt. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier stehe", hört man den Bräutigam in einem Clip ergriffen sagen.

Die anschließende Feier fand in einem festlich geschmückten Gewächshaus und unter freiem Himmel statt.

Nach dem standesamtlichen Ja-Wort geht es für das frischgebackene Brautpaar mit der kirchlichen Hochzeit heute gleich in die nächste Heiratsrunde.