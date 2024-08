Ramon Roselly: So denkt er wirklich über Dieter Bohlen

Ramon Roselly (30) ist seit seinem Sieg der 17. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" 2020, nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken: Vier Studioalben ("Süchtig" erscheint am 23. August 2024), Bühnenauftritte en masse, diverse Auszeichnungen - Ramon Roselly hat das Sprungbrett DSDS genutzt und sich einen Namen in der Schlagerbranche gemacht.

Doch trotz des Erfolgs bleibt Ramon, der aus einer Zirkusfamilie stammt, bodenständig: Noch immer lebt er mit seiner Familie in einer Wohnwagengruppe und hat seine Liebsten immer um sich.

Mit uns hat er nun exklusiv in einem Interview über seine Zeit bei DSDS gesprochen und verraten, ob er nochmal bei DSDS teilnehmen würde und wie der Kontakt zu Dieter Bohlen (70) heute aussieht.

Doch nicht nur auf eine erfolgreiche Vergangenheit kann Ramon Roselly zurückblicken. Auch in Zukunft steht einiges bei dem Sänger an: Am kommenden Samstag (24. August) wird er nun erneut bei der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast sein. Uns hat er ebenfalls verraten, was das Publikum dieses Mal erwarten kann, was er davon hält, dass Shirin David (27) dabei sein wird und, mit wem er gerne mal ein Duett singen würde.