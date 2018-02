Ramona Bernhard: Playmate in Horror-Crash verwickelt!

Schock für Ramona Bernhard: Das Playmate war in einem Horror-Crash verwickelt. Die 29-Jährige musste daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ihr Auto hat einen Totalschaden und nach dem Unfall musste Ramona Bernhard alle ihre geplanten Auftritte absagen. Offenbar ist ihr Auto in einer Baustelle nach vorne gekippt. "Ich habe nichts gehört und nichts gesehen und mich hat es total durchgeschüttelt. Nachdem die Polizei da war, musste ich erst mal in die Notaufnahme", erzählt sie gegenüber „Promiflash“.

Erst vor einem Jahr hatte sie sich den PKW gekauft. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt – Schäden an ihrer Wirbelsäule hat sie glücklicherweise nicht: "Als Fachkrankenschwester weiß ich, zu was es da alles für Komplikationen kommen kann!", so Ramona Bernhard.