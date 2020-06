Ramona Dempsey: Geldprobleme nach GZSZ

Jetzt verkündete Ramona stolz auf ihrer Facebook-Seite: "Puh, es ist geschafft: Ich bin ganz offiziell jetzt ein Start Up. Mein eigenes kleines Unternehmen. Eine richtige Mompreneur."

Nur ein kleines Problem gibt es noch: "Eines fehlt noch: das nötige Kleingeld. Aber: Ich hab da schon 'ne Idee und werkel und bastel grad an der Verwirklichung..."

Konkreter wollte sie allerdings nicht werden. Sie versprach jedoch: "Ich kann es kaum erwarten Euch demnächst mehr darüber zu verraten... Noch ein bisschen Geduld und Spucke..." Klingt spannend!

Was der Post auch beweist: Ramona trägt ihre Haare jetzt schwarz. Ein neuer Look für einen neuen Lebensabschnitt also...