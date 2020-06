Ramona Dempsey: Was macht GZSZ-Nele heute?

Fest steht: Bei Facebook war es in den letzten Wochen ruhig um sie geworden. Doch jetzt meldete sich die ehemalige "Nele Lehmann"-Darstellerin bei ihren Fans zurück.

"Ich hatte so viel um die Ohren, und je länger man sich nicht meldet, desto schwieriger ein Neuanfang... Ihr wisst schon...", schrieb sie zu einem Selfie. Auf den ersten Blick fällt auf: Ihr Pony ist verschwunden! Die markante Frisur war zu GZSZ-Zeiten umstritten bei den Fans. Offenbar hing auch Ramona selbst allzu sehr an dem Look - die Ponypartie ist jedenfalls schon ziemlich nachgewachsen.

Was sie seit dem Soap-Aus gemacht hat, verriet sie auch. "Ich bin umgezogen und habe meinen Sohn eingeschult und ein neues großes Projekt in Angriff genommen... Nur soviel schon mal vorab: Es hat mit meiner Leidenschaft für Torten zu tun und wird ein DIY Erlebnis. Nach und nach berichte ich Euch mehr und mehr davon im Entstehungsprozess."

Klingt ganz so, als würde man bald wieder mehr von der Schauspielerin hören...