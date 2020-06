Rapper 50 Cent von Ex-Freundin als schwul geoutet!

Fox haben offensichtlich noch die ein oder andere Rechnung miteinander offen. Die Ex-Freundin des Rappers hat den Musiker kurzerhand als schwul geoutet. Das kann der Vollzeit-Bad Boy natürlich nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich via Instagram mit einem verstörenden Foto zu dem er schreibt: „Oh je, jetzt denkt sie ich bin schwul, weil sie mir meinen Hintern ablecken durfte. Dabei hat sie mich dazu gezwungen, meine Hände waren gefesselt wie in 50 Shades of Grey.“

Die Schauspielerin scheint den Rapper allerdings an seinem wunden Punkt getroffen zu haben. Er lästert nämlich auch noch über ihre beruflichen Fähigkeiten „Weißt du noch als du mir sagtest, du hättest alle Rollen von Halle Berry besser spielen können? Ich habe dich nur mit großen Augen angeguckt und dachte mir nur, was für Drogen du genommen haben musst! Ich lach mich kaputt!“ Da kann man davon ausgehen, dass die öffentliche Schlammschlacht bald in die nächste Runde geht…