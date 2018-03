Rapper DMX muss in den Knast!

Der US-Rapper DMX (47) muss in den Knast. Am Mittwoch wurde er in New York wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Das heutige Urteil zeigt, dass Ruhm kein Freifahrtschein ist“, so der zuständige Staatsanwalt laut "Bild".

DMX schlägt seine Kinder mit einem Gürtel

DMX soll 1,7 Millionen Dollar hinterzogen haben

Demnach soll DMX von 2002 bis 2005 ganze 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen haben.

DMX ist ein alter Bekannter im Gefängnis. Er hat bereits wegen Drogenmissbrauchs, Körperverletzung und Diebstahls gesessen.

