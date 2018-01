Rapper Fredo Santana ist tot

Fredo Santana ist das neuste Mitglied des "Klub 27". Der Rapper starb Freitagnacht in seiner Wohnung in Los Angeles. Er wurde 27 Jahre alt.

Fredo Santana ist im berüchtigten "Klub 27"

Wie "TMZ" berichtet, soll Fredo Santana an einem Krampfanfall gestorben sein. Seine Freundin hat die Leiche in gefunden.

Angeblich soll Fredo Santana schon in den letzten Monaten Nieren- und Leberprobleme gehabt haben. Er musste deswegen sogar schon ins Krankenhaus. Durch den plötzlichen Tod wird nun auch spekuliert, ob auch Drogen im Spiel waren. Bestätigt wurde allerdings bisher noch nichts.

Fredo Santana: Aufstrebender Künstler

Fredo Santana brachte 2013 sein erstes Album "Trappin Ain't Dead" heraus. Er trat im selben Jahr auch mit Drake im Video zu "Hold on, we're going home".

Nun trauern die Fans um den aufstrebenden Musiker....