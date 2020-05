Reddit this

Große Trauer in der Musikwelt! Wie nun bekannt gegeben wurde, wurde der Rapper Houdini auf offener Straße erschossen!

Rapper Houdini ist tot! Wie es heißt, ist der 21-Jährige am vergangenen Mittwoch bei einer Schießerei in Toronto ums Leben gekommen.

Houdini und zwei weitere Personen wurden erschossen

Wie unter anderem "Daily Star" berichtet, ereignete sich die schreckliche Tat in der Innenstadt der kanadischen Großstadt. Houdini und zwei weitere Personen wurden erschossen, nachdem am helllichten Tag vor einem Hotel im Unterhaltungsviertel von Toronto Schüsse gefallen waren. Die Polizei von Toronto erklärte, dass alle drei Personen mit Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden, darunter Houdini. Doch für den Rapper kam jede Hilfe zu spät! Er erlag wenig später seiner Verletzungen.

Rap-Kollegen trauern um Houdini

Via Social Media nimmt die Rap-Welt Abschied von ihrem Mitglied. So heißt es "Gebete an seine Seite!" sowie "Ruhe im Paradies Bruder. Junge Legende!" Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Houdini stattfinden wird, wurde noch nicht bekannt geben.

