Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles erschossen!

Schock für die Musikwelt! In Los Angeles ereigneten sich furchtbare Szenen. Wie nun berichtet wird, wurde der Rapper Nipsey Hussle während einer Schießerei tödlich verletzt.

Nipsey Hussle wurde erschossen

Via "Twitter" bestätigt der Bürgermeister von Los Angeles die furchtbare Nachricht: "Unsere Herzen sind bei den Angehörigen von Nipsey Hussle und allen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind. L.A. ist jedes Mal tief getroffen, wenn ein junges Leben durch sinnlose Waffengewalt ausgelöscht wird. (...)" Auch trauern um den Musiker, der Anfang des Jahres für sein erstes Album, "Victory Lap", für einen Grammy in der Kategorie bestes Rap-Album nominiert wurde.

Stars trauern um Nipsey Hussle

Zu dem Ableben des Rappers meldete sich unter anderem via "Social Media" zu Wort: "Das macht keinen Sinn! Ich bin erschüttert! Lieber Gott, möge seine Seele in Frieden ruhen und mögest du allen seinen Angehörigen Trost gewähren! Es tut mir so leid, dass das passiert ist." Auch Basketball-Star LeBron James sprach sein Mitgefühl aus: "Ich bin so traurig. Das tut so verdammt weh."