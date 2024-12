Shitstorm nach Konzert: Sido stellt 12-jähriges Mädchen bloß

Dabei sollte es eigentlich ein Geschenk an seine Fans sein. Wenn sie zu ihm auf die Bühne kommen und mit ihm singen, gibt es dafür ein Geschenk, sogar ein iPad war darunter. An diesem Abend stand eine sichtlich aufgeregte 12-Jährige neben ihm. Mit ihr will der Rapper „Leise rieselt der Schnee“ singen. Doch schon nach wenigen Takten bricht er ab, dreht sich zu seiner Band um. „Machst Du da hinten Quatsch oder ist die hier ein bisschen kloppi?!“, will er wissen.