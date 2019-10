Rapper TobyMac: Sein Sohn (†21) ist tot!

Reddit this

Toby McKeehan trauert um seinen Sohn Truett. Der 21-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden.

Man kann sich kaum vorstellen, welchen Schmerz Toby McKeehan aka TobyMac derzeit ertragen muss. Sein Sohn Truett wurde mit nur 21 Jahren aus dem Leben gerissen.

Große Trauer um Truett

Laut CNN ist noch nicht bekannt, woran der junge Mann starb. Er wurde am Mittwoch leblos in seinem Zuhause gefunden. Auf bestätigte sein Vater die traurige Nachricht und nahm mit einem rührenden Post Abschied von seinem ältesten Kind.

„Truett Foster Mckeehan strahlte eine Freude aus, die den Raum einnahm, wenn er ihn betrat“, schreibt Toby schmerzerfüllt. „Sein Lächeln, sein Lachen, die Unterstützung, die er mit und ohne Worte anbot. Er hatte eine ungezähmte, große Persönlichkeit und Träume, die er sich erfüllen wollte." Dazu teilte er einige Fotos seines Sohnes und die letzten Textnachrichten, die er von ihm bekommen hatte. Seine letzten Worte an seinen Vater: „Ich liebe dich, Papa. Ich danke dir so sehr. Du hast immer an mich geglaubt. Dank dir fühle ich mich wie ein Superheld.“

