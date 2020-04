Rapperin Chynna Rogers stirbt mit 25 Jahren!

Chynna Rogers begann ihre Karriere bereits im zarten Alter von 14 Jahren. Im Laufe ihrer Karriere lief sie sogar auf der New York über den Laufsteg. Doch Chynna war nicht nur als Model, sondern auch als Rapperin erfolgreich. 2013 kam ihre erste Single "Selfie" auf den Markt. Im Januar veröffentlichte sie ihr neues Album "In case I die first". Doch jetzt wurde Chynnas Karriere abrupt beendet...

Schauspieler James Drury ist tot!

War eine Überdosis die Todesursache?

"Ich kann leider bestätigen, dass Chynna verstorben ist", teilte ihr Manager John Miller jetzt "The Wrap" mit. "Chynna wurde sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst." Was die genaue Todesursache war, verriet er jedoch nicht. Chynna hatte in der Vergangenheit jedoch immer wieder mit Drogen zu kämpfen. Das gab sie in der Vergangenheit offen zu. An ihrem 22. Geburtstag feierte sie, dass sie drei Monate trocken war. "Ich kam an einen Punkt, an dem ich etwas tun musste, um auf die Bühne gehen und meinen Job zu erledigen zu können. Das hat mir nicht gefallen", sagte sie damals dem Magazin "Pitchfork". Ob Chynna doch wieder einen Rückfall hatte? Bisher völlig unklar...

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: