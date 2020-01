Rapperin Lexii Alijai stirbt an Neujahr mit nur 21 Jahren!

Große Trauer in der Musikwelt! Wie nun enthüllt wurde, verstarb an Neujahr Rapperin Lexii Alijai im Alter von nur 21 Jahren.

Rapperin Lexii Alijai ist tot! Wie nun durch ein Familienmitglied der 21-Jährigen mitgeteilt wurde, schloss Lexii an Neujahr für immer die Augen.

Rapperin Lexii Alijai galt ans Nachwuchstalent

Im Jahr 2017 brachte Lexii Alijai ihr Debüt-Album "Growing Pains" auf den Markt und feierte damit absolute Mega-Erfolge! Sie hatte dabei auf Songs von Künstlern wie Tupac gesetzt und ihre eigenen Texte darübergelegt. Mit ihrer Arbeit galt Lexii als aufsteigender Stern in der Rap-Szene. Doch jetzt der Schock! An Neujahr verstarb Lexii im Alter von nur 21 Jahren. Dies teilt nun zumindest ihrer Cousine via mit: "Du wirst nie vergessen sein. Ich habe keine Worte. Meine wundervolle Cousine mit so viel Talent und einer einzigartigen Seele. Es ist zu früh." Aber auch ihre Fans sind in großer Trauer...

Die Fans von Lexii sind fassungslos

"Ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin taub und kann buchstäblich nicht atmen. Finde deinen Frieden", heißt es von einem weiteren Familienmitglied via "Social Media". Die Fans von Lexii kommentieren unter den " "-Musikvideos der 21-Jährigen: "Ich habe gerade davon gehört. Ruhe in Frieden, Baby" sowie "Du warst zu jung, um zu gehen." Woran Lexii verstarb, ist noch nicht bekannt. Auch wann eine Trauerfeier zu ihren Ehren stattfinden wird, wurde noch nicht verkündet.

