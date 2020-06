Rapperin Schwesta Ewa spricht Klartext! Sexuelle Übergriffe im Knast?

In dem Video erzählt Schwesta Ewa über den wahren Tatverlauf. So habe eine Stalkerin gegen die Rapperin Anzeige erstattet. Mit gefälschten blauen Flecken warf sie ihr Zwangsprostitution und Körperverletzung vor. In dem Video gibt Schwesta Ewa zu, dass Frauen für sie als Prostituierte gearbeitet haben, allerdings nur auf freiwilliger Basis. Ebenfalls zeigt sich die Rapperin einsichtig und sieht ihr Steuerhinterziehung als Fehler ein.