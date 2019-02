Reddit this

Raul Richter: Er kündigt sein Comeback an!

Es war einer der größten Schocks in der "GZSZ"-Geschichte! 2014 starb Publikumsliebling Dominik Gundlach bei einem schweren Motorrad-Unfall. Darsteller hatte nach sieben Jahren endgültig genug von der Soap. Doch mittlerweile sieht er das wieder etwas anders…

Kehrt Raul Richter zurück ins TV?

Raul kann sich ein Soap-Comeback gut vorstellen. "Es gibt ja nicht nur Soaps, bei denen man fest engagiert ist, sondern auch Serien, bei denen man nicht täglich von der Kamera steht. Selbst ein Soap-Engagement würde ich nicht ausschließen, allerdings keine sieben Jahre mehr!", sagte er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Auf die "GZSZ"-Zeit blickt der 32-Jährige positiv zurück. "Durch das tägliche Drehen bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' hat man eine unglaubliche Routine für den Beruf entwickelt. Das kommt mir bei anderen Filmjobs zu Gute. Aber was ich auf jeden Fall vermisse: die Kollegen und das Team hinter der Kamera."

Raul baute sich ein zweites Standbein auf

Nach seinem "GZSZ"-Aus ging es mit Rauls Karriere bergab. Keiner wollte den Schauspieler buchen. Er lebte zeitweise sogar von Arbeitslosengeld. Doch er kämpfte sich zurück - und gründete "Holy Flowers". Die Firma verkauft Rosen in Geschenkboxen. "Die Idee mit den Blumenboxen hatte ich vor drei Jahren in Dubai aufgeschnappt. Damals gab es noch keine Firma, die das in Deutschland vertrieben hat."