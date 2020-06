Raul Richter: So soll die Hochzeit mit Valentina Pahde werden

Zumindest Raul hat sich anscheinend schon so seine Gedanken gemacht, wie er seiner Liebsten das Ja-Wort geben möchte. Sogar die Songauswahl hat er bereits getroffen. "'My Endless Love' würde ich auf meiner Hochzeit spielen lassen", plauderte der Ex-GZSZ-Star jetzt in der RTL2-Show "Pop Giganten" aus. Ganz schön romantisch! Da kann man sich ja schon vorstellen, wie Raul und Valentina zu der Schmacht-Ballade einen Engtanz aufs Parkett legen...

Wenn sich die beiden noch ein bisschen länger ihre Traumhochzeit ausmalen, kommen sie vielleicht wirklich bald auf den Geschmack. Erst kürzlich überraschte Valentina ihre Fans schließlich mit einem verdächtigen Klunker am Verlobungsfinger. Wer weiß - vielleicht hat Raul die Frage aller Fragen ja längst gestellt...