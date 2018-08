Raul Richter: Trauriger Todesfall!

Reddit this

Herzzerreißende Neuigkeiten von Ex-"GZSZ"-Star ! Auf seinem -Account verkündete er jetzt, dass seine geliebte Katze gestorben ist!

Raúl Richter: Hat er eine neue Freundin?

Trauriger Abschied nach 18 Jahren

Für Raul Richter ein Schlag ins Gesicht! Er und seine Katze waren ein Herz und eine Seele. Gestern feierte sie noch ihren 18. Geburtstag. Jetzt muss er Abschied nehmen. "Mach‘s gut, Kleine!", schrieb er zu einem Foto, das seine flauschige Mitbewohnerin in ihrem Körbchen zeigt. Dazu postete er ein kurzes Gedenkvideo.

Auch mit seiner Freundin Jessica ist Schluss

Nicht der einzige Schock, den Raul in letzter Zeit verkraften musste. Vor einigen Monaten hat er sich von seiner Freundin Jessica Michaelis getrennt. "Ich bin Single", bestätigte er der "Closer". Doch die nächste Frau an seiner Seite kann sich glücklich schätzen: „Ich kann romantisch sein, wenn ich will. Aber ich musste das erst lernen. Mittlerweile mache ich gerne Geschenke und mache mir davor viele Gedanken."

Vielleicht findet er ja bald die Richtige, die seine Wunden leckt...