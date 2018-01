Ray Thomas: Der Sänger ist gestorben!

Ray Thomas ist tot. Der Mitbegründer der „Moody Blues“ ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Der Sänger sei bereits am Donnerstag in seinem Haus verstorben, wie seine Plattenfirma mitteilte. Vor allem durch seine Rockballade "Nights in White Satin" wurde er weltweit bekannt. „Moody Blues“ gründete er im Jahr 1964 gemeinsam mit Mike Pinder und Denny Laine. Ray Thomas war nicht nur Sänger, sondern spielte auch die Querflöte.

Die Band aus Großbritannien wird im April in die US-amerikanische "Rock’n’Roll Hall of Fame" aufgenommen. 2002 zog er sich aus gesundheitlichen und privaten Gründen aus der Band zurück. Im Jahr 2014 hat Ray Thomas öffentlich gemacht, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.