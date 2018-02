Razzia bei Hamburger Rockern

Hamburg, sechs Uhr früh am Morgen: Ohne Ankündigung stürmt die Polizei insgesamt zehn Wohnungen in der ganzen Stadt. Sie durchsuchen unter anderem Wohnungen in den Stadtteilen Rahlstedt, Neugraben und der HafenCity.

Der Grund: Eine Razzia, die sich vor allem gegen Unterstützer im Rockermillieu richtet, wie die "Bild" berichtet. Laut Polizei geht es um den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Hells Angels: Rocker überfallen Imbiss in Düsseldorf

Es hat keine Festnahmen gegeben

Die Ermittler sollen Beweismittel beschlagnahmt haben, Festnahmen habe es bisher jedoch noch nicht gegeben.

Weitere Ermittlungsergebnisse sollen im Laufe des Tages präsentiert werden.