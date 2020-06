"Rea Garvey": Das neue Album hier anhören

Ganz alleine.

Ist seinem Herzen dahin gefolgt, wo es sich einfach gut und richtig angefühlt hat. Egal ob in Nashvilles Saloons, New Yorker Bars, am Strand von Miami oder abgetaucht in Londons Night Club-Szene. "Ich habe mich alles ganz bewusst erleben lassen, um heraus zu finden, wo die eigenen Grenzen sind." Das Gefühl, da raus zu gehen, ohne alles. Und die Welt zu entdecken. Im Idealfall sich selbst sogar. Raus aus der Komfortzone. Und auch die Gewissheit, irgendwann wieder zurück zu kehren. Herausfinden, wo man hin will und was man durchmachen muss, um schlussendlich dorthin zu gelangen. "Manche Menschen finden schon nach nur zehn Kilometern, wonach sie suchen. Andere brauchen eben länger. Wieder andere suchen ihr ganzes Leben lang..."

Nach dem Erfolg des Albums hat Rea Garvey sein Album noch einmal überarbeitet - und hier könnt Ihr es probehören.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!