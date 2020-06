Reaktionen auf den Wechsel bei "Two And A Half Men"

Sein Nachfolger Ashton Kutcher scheint sich derweil am Set von "Two And A Half Men" eingelebt zu haben. Die erste Folge ist nun abgedreht und er bekam durchweg positive Reaktionen vor allem viel Applaus, auch von seinen Kollegen Jon Cryer, Angus T. Jones etc.

Nach dem, was man bisher über die neunte Staffel von "Two And A Half Men" hört, scheint sie aber auch wirklich gut zu sein. Die meisten Fans zweifeln ja noch, ob die Serie mit neuem Hauptdarsteller wirklich so gut bleiben kann, wie sie bisher war. "Deadline" berichtet jetzt aber, dass Insider das neue Script wirklich gut finden. Wir bleiben gespannt!