Rebecca Kratz: Das Baby ist da!

Die Würstchenprinzessin Rebecca Kratz ist Mutter geworden.

"Am 29/11/2015 um 10:20 Uhr hat unsere kleine Prinzessin Alaia-Claire mit 3000 Gramm und 50 cm Größe das Licht der Welt erblickt! Es ist das schönste Gefühl was ich je in meinem Leben gespürt habe. Wir sind jetzt schon so unglaublich stolz auf Sie!!!", verkündet die frischgebackene Mutter und zeigt das kleine Händchen ihrer Tochter.