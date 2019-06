Rebecca Mir: Babybauch? Dieses Bild ist eindeutig!

Sieben Jahre sind und Profitänzer Massimo Sinató schon ein Paar, seit 2015 sogar verheiratet. Doch Nachwuchs ließ bisher auf sich warten. Ist es jetzt etwa soweit?

"Ist das ein Babybäuchlein?"

Grund für die Spekulationen ist ein Bild, das Rebecca auf ihrem -Account veröffentlichte. Auf dem Schnappschuss trägt sie cremefarbenes Kleid von . Doch die Fans interessiert viel mehr die kleine Wölbung, die sich darunter abzeichnet. "Sieht man da etwa ein Babybäuchlein?" und "Kommt endlich das Baby?", fragen sich einige Follower. Ob an den Gerüchten wirklich etwas dran ist? Bisher meldete sich weder Rebecca noch Mann Massimo zu Wort...

Rebecca Mir: Offiziell bestätigt! Wundervolle News für das Model

Das sagt Massimo zur Familienplanung

Doch möglich wär‘s. Erst kürzlich sprach Massimo in einem Interview mit "Promiflash" über ihren Kinderwunsch. "Wir sind beide verliebt, sind auf Wolke sieben, sind überglücklich. In den kommenden Jahren werden wir irgendwann Familienplanung in Angriff nehmen", erklärte er. Druck wollen sich die beiden aber nicht machen. "Wir haben uns jetzt noch kein zeitliches Limit gesetzt für Kinder, aber letztendlich muss Rebecca die Kinder bekommen. Ich bin bei der Produktion beteiligt, gerne sogar. Wenn sie soweit ist, werden wir euch in Kenntnis setzen darüber." Vielleicht überraschen uns Rebecca und Massimo ja wirklich bald mit Baby- ...