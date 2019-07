Rebecca Mir: Bittere Abrechnung! Jetzt platzt ihr der Kragen

Berlin ist wieder im -Fieber! Gestern ging die wieder los. Doch eine wird dieses Jahr nicht dabei sein: ...

Knallharte Abrechnung auf Instagram

"Einige von euch haben mich gefragt, ob ich diese Woche auf der Fashion Week Berlin laufen werde. Meine Antwortet lautet: Nein. Ich werde schon, wie schon im Januar, nicht an der FW teilnehmen", erklärte sie in ihrer -Story. Im gleichen Atemzug rechnete sie knallhart mit den Designern und Veranstaltern ab. "Meiner Meinung nach ist die FW nicht mehr das, was sie einmal war. Ich liebe Mode und finde es schade, dass kaum noch gute Designer ihre Kreationen in Berlin präsentieren. Dafür sind viel mehr Leute vor Ort, die keine Ahnung von Mode haben. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber es ist nicht mehr DIE Fashion Week und deswegen passe ich."

So sehen Rebeccas Freizeitpläne aus

Etwas mehr Freizeit kann Rebecca momentan sicherlich gut gebrauchen. Erst kürzlich erzählte sie gegenüber "Promiflash", dass sie und Ehemann Massimo Sinató schon seit Monaten nicht mehr zu Hause waren. "Ich freue mich darauf, gerade bei schönem Wetter, einfach zu Hause zu entspannen, genießen, in den Garten legen", verriet sie.