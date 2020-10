Rebecca Mir: Bittere Baby-Beichte!

Seit Jahren beschäftigt die Fans von Rebecca und Massimo immer wieder eine Frage: Wann bekommen das Model und der Profi-Tänzer endlich ein Baby? Erst in diesem Sommer brachte Rebecca mit einigen Social-Posts die Schwangerschafts-Gerüchteküche wieder zum Brodeln. So waren sich einige Fans sicher, dass sie auf den Fotos der Beauty einen kleinen Baby-Bauch entdeckt haben. Doch Rebecca stellt ziemlich schnell klar, dass sie nicht in anderen Umständen ist. Ruhe kehrte bei ihr dadurch dennoch nicht ein. So verrät sie nun, dass sie sogar im Supermarkt mit der Baby-Frage konfrontiert wurde...