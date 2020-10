Rebecca Mir: Erschütterndes Baby-Drama!

Ein Erlebnis ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. "Online habe ich mich ja schon dran gewöhnt. Wo es bei mir dann aber wirklich zu weit ging war, als ich einkaufen war, ein fremder Mann auf mich zugekommen ist, mir direkt ins Gesicht geguckt und diese Frage gestellt hat. Ich war so perplex. Ich war offensichtlich nicht im neunten Monat schwanger. Selbst dann ist es ja immer noch die Entscheidung der Frau, darüber zu reden oder nicht", erzählt Rebecca im Interview mit RTL. "Das hat mich so geschockt, weil dieser Übergang von online aufs private Leben so noch nie stattgefunden hat. Das dachte ich echt: 'Es reicht jetzt!'"