Rebecca Mir: Dieses Bauch-Bild sorgt für Aufruhr!

Wow, was für ein Waschbrettbauch! Model Rebecca Mir begeistert auf Instagram mit ihrer durchtrainierten Körpermitte.

Dass als Model eine super schlanke Figur hat, ist kein Geheimnis. Immer wieder zeigt sie sich in freizügigen Outfits auf . Doch ihr aktuellster Post begeistert die Fans besonders...

Bauch-Bild von Rebecca Mir begeistert die Fans

Lässig lehnt sich Rebecca an ein Geländer, guckt in die Ferne. Die 28-Jährige trägt eine Skinny Jeans, einen Blazer und ein Crop Top. Doch eigentlich sticht nur eins ins Auge: ihr durchtrainierter Bauch! Klar, dass die Fans von diesem Anblick hin und weg sind. "Spieglein, Spieglein, an der Wand wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Frage stellt sich gar nicht bei diesem Foto", "Sixbecci!" und Mega krasse Figur", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Was das Geheimnis von Rebeccas perfekter Figur ist? "Ich gehe ca. 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Außerdem tanze ich ganz viel", verriet sie kürzlich "Cosmopolitan". Der Fleiß zahlt sich auf jeden Fall aus!

