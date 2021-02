Rebecca Mir: Dieses Babybauch-Bild für Furore

Mit ihrer Botschaft erntet Rebecca jede Menge Zuspruch von ihren Fans. "Wie auch immer Leute eine hübsche Schwangere in geschmackvollen Klamotten haten können. Siehst so mega aus. Wäre ich dein Kind, würde ich mich freuen so ne sexy Mama zu haben, die mich so gut präsentiert", findet ein Follower. Ein anderer schreibt: "Ich finde es steht dir alles gut. Und ich wüsste nicht, warum man es verurteilt, wenn eine schwangere Frau sexy Kleider und hohe Schuhe trägt. Dass schadet ja dem Kind nicht." Auch Rebeccas Ehemann Massimo Sinató kann von seiner heißen Gattin gar nicht genug bekommen. "My Mamacita", kommentiert er mit einer Flamme und einem Herz.

Was ist das Liebesgeheimnis von Rebecca und Massimo? Das erfahrt ihr im Video: