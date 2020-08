Rebecca Mir: Erfrischender Sommer-Drink mit nur 3 Zutaten!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Rebecca Mir hin und wieder einige leckere Drink-Rezepte. Im Sommer gönnt sie sich gerne ihren Zitronen-Himbeer-Drink - mit gaaanz viel Crushed Eis! Besonders cool: Für diesen leckeren Durstlöscher benötigt man nur drei Zutaten und einen Mixer.

Doch auch mit anderen Zutaten klappt es hervorragend! Wenn du in diesem Sommer nicht auf leckere und kühle Trend-Getränke verzichten möchtest, kannst du ganz einfach gefrorene Früchte in der Tiefkühltruhe aufbewahren. Sobald dich die Lust auf eine Erfrischung überkommt, kannst du die Früchte mit Crushed Ice, Kokoswasser oder Mandelmilch mixen. So hast du in nur wenigen Minuten einen köstlichen Drink in der Hand, der auch noch richtig gesund ist!