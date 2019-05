Reddit this

Tolle News alle Fans von Rebecca Mir! Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin hat einen neuen Job an Land gezogen.

ist aus dem deutschen Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Seit ihrer Teilnahme bei "GNTM" hat sie an zahlreichen -Formaten teilgenommen. Seit 2012 steht sie regelmäßig für das Promi-Magazin "taff" vor der Kamera. Jetzt will die Frau von Tänzer Massimo Sinato sich auch als Schauspielerin versuchen...

Rebecca Mir kommt zum Fürstenhof

Rebecca hat nämlich eine Gastrolle bei " " ergattert. Das bestätigen jetzt die Macher der Soap auf . "Wir haben heute einen ganz besonderen Besucher! Rebecca Mir dreht heute mit uns eine Folge Sturm der Liebe", schreiben sie zu einem kurzen Clip, der Rebecca am Set zeigt. Welche Rolle sie spielen wird, wurde allerdings noch nicht verraten.

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Zauberhafte Baby-News!

Die Fans sind begeistert von dem Neuzugang. "Oh mann!!!! Wie cool", "Sie kann gerne als neue Traumfrau bleiben" und "Ich bin gespannt auf ihr Ergebnis", freuen sie sich. Und auch Rebecca hat der Ausflug in den Fürstenhof gefallen. "So schööön bei euch!", kommentiert sie den Post.