Rebecca Mir: Frischer Green Juice - Gesund, lecker und voller Vitamine

Rebecca steht oft vor der Kamera und will dabei natürlich blendend aussehen. Deshalb achtet die Moderatorin darauf, sich sehr gesund zu ernähren. Auf ihrem Speiseplan stehen viel Obst und Gemüse. Doch manchmal darf es selbstverständlich auch ein kleines Stück Schokolade sein! "Da ich viel Sport treibe, kann man sich auch mal so kleine Sünden erlauben", verrät das Model im Interview mit "Cosmopolitan". Und wenn sie eine kleine Sünde ausgleichen will, greift sie einfach zu einem frischen Saft: