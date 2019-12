Reddit this

Rebecca Mir: Frisuren-Hammer! Dieser Look sorgt für Aufsehen

Ihre langen schwarzen Haare sind ihr Markenzeichen. Doch nun bezaubert Rebecca Mir bei Instagram mit einem völlig neuen Look.

Was für ein Wow-Auftritt: Bei einer Veranstaltung in München legte nicht nur wegen ihres tief dekolletierten Kleids einen atemberaubenden Auftritt hin. Auch ihre Frisur war der Hingucker des Abends. Denn mit diesem ungewohnten Style kennt man das Model wahrlich nicht!

Statt die Haare wie meistens offen oder streng nach hinten gebunden zu tragen, hatte sich Rebecca Mir für eine elegante Hochsteckfrisur mit seitlicher Tolle entschieden. Ein heißer Look, mit dem die "taff"-Moderatorin ihre Fans begeisterte.

Rebecca Mir: Neue Frisur sorgt für Aufsehen

Bei wird Rebecca Mir jedenfalls mit Komplimenten für ihre neue Frisur überschüttet. "Mir gefällt die Frisur", "Wow - völlig neuer Look", "So burschikos - wow", schreiben die User. Viele fragen sich sogar, ob sich die 27-Jährige womöglich die Haare abgeschnitten hat. So ganz ist das auf dem Foto tatsächlich nicht zu erkennen. Doch dass sich Rebecca Mir von ihrer langen Mähne wirklich trennt, ist wohl doch eher unwahrscheinlich...

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Zuckersüße Familien-News!

So sieht Rebecca Mir mit ihrer neuen Frisur aus: