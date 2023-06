Rebecca Mir: Ihr Bauch sorgt für Aufruhr!

Das Geheimnis von Rebeccas Traumfigur? "Ich gehe ca. 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Außerdem tanze ich ganz viel", verriet sie vor einiger Zeit in einem Interview mit "Cosmopolitan". Doch ganz verzichten will das Model auf Schokolade und Co. nicht. "Da ich viel Sport treibe, kann man sich auch mal so kleine Sünden erlauben." Und sicherlich kommen auch noch gute Gene dazu.

