Rebecca Mir: Es reicht! Sie hat endgültig genug

Nachdem Rebecca ein Bild von sich im engen Abendkleid postete, musste sie sich von vielen Followern anhören, dass ihr Po ja viel zu klein wäre. Ein Unding für die "red!"-Moderatorin! "Zum Glück liegt ja Schönheit im Auge des Betrachters und ich habe mich besonders an diesem Abend, an dem das Video entstanden ist, sehr wohl in meiner Haut gefühlt. Ja, mein Popo ist klein, aber ich bin absolut zufrieden mit mir selbst und fühle mich pudelwohl", stellt sie klar. Und dann macht die Frau von Massimo Sinató noch eine klare Ansage an alle Hater: "Sollte das nicht unser alle Ziel sein? Für alle, die sich selbst noch nicht wohl in ihrer Haut fühlen, tut doch was dafür. Aber bitte kritisiert nicht alle für Dinge, mit denen sie sich selbst gut fühlen."