Rebecca Mir: Komplett neuer Look! So haben wir sie noch nie gesehen

Durch ihren Job als Model und Moderatorin ist es gewohnt, verschiedene Looks auszuprobieren. Doch für ihre -Show "Alle gegen Einen" wagte sie ein ganz besonderes Umstyling…

Rebecca Mir: Dieses Bauch-Bild sorgt für Wirbel!

Neuer Look für Rebecca Mir

Die Frau von Profitänzer Massimo Sinató verkleidete sich als Disney-Figur Maleficent, die einst verkörperte. Star-Visagistin Astrid Jerschitz verpasste ihr das passende Make up - inklusive grüner Kontaktlinsen. Auf veröffentlicht Rebecca stolz das Step-by-Step-Video für den schaurig-schönen Look.

Klar, dass die Fans völlig hin und weg von dem Ergebnis sind. "Angelina Jolie kann einpacken. Du bist die neue Malefincent ", "Wow, du siehst so heiß aus" und "Du kannst alles tragen, sogar Hörner", lauten nur einiger der vielen Komplimente unter dem Post. Und auch Ehemann Massimo lässt sich zu einem Kommentar hinreißen: "Komm her ich stutz dir die Hörner“, schreibt er ironisch. Mal sehen, in welche Rolle Rebecca das nächste Mal schlüpft…

Was ist eigentlich das Liebesgeheimnis von Rebecca und Massimo? Das erfahrt ihr im Video: