Rebecca Mir & Massimo Sinató: Baby-Sensation!

und Massimo Sinató sind DAS Traumpaar der deutschen -Landschaft! Egal, wo die beiden erscheinen: Rebecca und Massimo lassen definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen! Doch wie sieht es eigentlich mit einem Baby für die beiden aus?

Rebecca und Massimo im Liebes-Glück

Das Rebecca und Massimo absolut glücklich miteinander sind, ist definitiv nichts Neues! Via Social Media und bei öffentlichen Auftritten zeigen die beiden immer wieder, dass sie so verliebt sind, wie am ersten Tag. Doch obwohl die beiden mittlerweile seit vier Jahren verheiratet sind, scheinen sie sich beim Thema "Baby" noch Zeit zu lassen. Für ihre Fans nur schwer zu ertragen. Immer wieder äußern sie, wie sehr sie sich Nachwuchs für die beiden wünschen - so auch jetzt!

Wann bekommen Rebecca und Massimo ein Baby?

Wie unter Rebeccas jüngstem " "-Post deutlich wird, hat ihre Community kein anderes Thema mehr, als ein Baby für Rebecca und Massimo. So kommentieren sie: "Auf eure Babys bin ich echt gespannt! So mega wie ihr ausseht. Einfach nur unfucking fassbar" sowie "Gibt es eigentlich eine Farbe, die euch nicht steht? Nein, ich glaube nicht, unfassbar wie schön ihr beide seid! Bitte gebt bloß eure Gene weiter." Ob Rebecca und Massimo ihre Fans wohl in der nächsten Zeit mit der tollen Botschaft überraschen werden? Wir können gespannt sein...

