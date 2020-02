Rebecca Mir & Massimo Sinató: Ehe-Drama wegen Laura Müller?

und Massimo Sinató lernten sich vor acht Jahren bei "Let's Dance" kennen - und lieben. 2015 gaben sich die beiden vor der romantischen Kulisse von Sizilien das Ja-Wort. Doch jetzt könnte ihr Liebesglück gefährdet werden...

Massimo Sinató darf sich seine Tanzpartnerin aussuchen

Vergangenes Jahr gewann Massimo mit "Let’s Dance - Die große Profi-Challenge". Der Sieger darf sich zum ersten Mal in der Geschichte den prominenten Partner aussuchen. Ob Massimo die 19-Jährige Laura Müller auswählt? Einer dürfte das jedoch überhaupt nicht passen: Ehefrau Rebecca. Schließlich ist Laura nicht nur ein echter Hingucker, sondern zog sich auch gerade für das Männermagazin " " aus...

Rebecca Mir: Schwanger? Süßes Bauch-Bild sorgt für Aufruhr!

Ist Rebecca Mir eifersüchtig?

Rebecca gab in der Vergangenheit bereits zu, dass sie manchmal mit Eifersucht zu kämpfen hat. "Ich muss gestehen, als ich ihn nach Let’s Dance das allererste Mal mit einer Profitänzerin hab tanzen sehen, da dachte ich schon, kann das jetzt Mal bitte schnell vorbei gehen", erzählte sie bei "The Story of my Life". "Aber das ist halt sein Job und ich vertraue ihm da zu 100 Prozent."

Ob das dieses Jahr so bleiben wird? Das wird sich alles ab dem 21. Februar zeigen. Dann läuft nämlich "Die große Kennlernshow" (20:15 Uhr, ) im ...

Hat Massimo seine Rebecca schon mal betrogen? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: