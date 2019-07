Rebecca Mir & Massimo Sinató: Er spricht über die Ehe-Krise!

und Massimo Sinató sind ein echtes Traumpaar. Vor sieben Jahren lernten sie sich bei "Let's Dance" kennen. 2015 wurde sogar geheiratet. Doch steht ihre Ehe jetzt etwa kurz vor dem Aus?

Das sagt Massimo zu den Krisen-Gerüchten

In seiner -Story zeigte Massimo einen Artikel aus seinem Klatschmagazin. "Kriselt es in ihrer Ehe?" lautet die Schlagzeile. Angeblich sehnt sie sich nach Zweisamkeit, doch er feiert lieber mit anderen Frauen. Massimo kann über solche Spekulationen nur lachen. "Da wissen ja manche mehr über unser Leben Bescheid als wir", scherzte er. Und Rebecca fügte ironisch hinzu: " Das stimmt alles..."

Massimo macht sich über die Gerüchte lustig Foto: Instagram/ massimo_sinato

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Süße Verkündung am Hochzeitstag!

Massimo und Rebecca planen Nachwuchs

Die Fans müssen sich also keine Sorgen machen. Bei dem Paar ist alles in bester Ordnung. "Wir sind beide verliebt, sind auf Wolke sieben, sind überglücklich", schwärmte er erst kürzlich in einem Interview mit "Promiflash". Auch das Thema Kinder steht schon im Raum. "In den kommenden Jahren werden wir irgendwann Familienplanung in Angriff nehmen. Wir haben uns jetzt noch kein zeitliches Limit gesetzt für Kinder, aber letztendlich muss Rebecca die Kinder bekommen. Ich bin bei der Produktion beteiligt, gerne sogar." Wir sind gespannt, wann es soweit ist…

