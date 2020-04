Rebecca Mir & Massimo Sinató: Jetzt machen sie es offiziell!

und Massimo Sinató sind aus dem deutschen nicht mehr wegzudenken. Sie steht regelmäßig für "taff" vor der Kamera, er fegt bei "Let's Dance" übers Parkett. Jetzt machen die beiden gemeinsame Sache...

Rebecca Mir und Massimo Sinató kommen werden "GNTM"-Juroren

In der Vorschau zur nächsten Folge von "Germany's next Topmodel" wurde bereits verraten, dass Massimo den verbliebenen Kandidatinnen das Tanzen beibringen wird. Doch damit nicht genug! Er und Rebecca werden auch Modelmama als Gastjuroen unter die Arme greifen. Das verkündet Rebecca jetzt stolz auf . "Nächste Woche sitze ich bei 'GNTM' in der Jury. Es war so lustig mit dir Heidi und ein richtiger Flashback für mich", freut sie sich. Was die Nachwuchsmodels in der nächsten Folge erwartet? "Die Mädels müssen sich bei einem Tanz mit Massimo unter Beweis stellen und danach werden sie direkt von uns bewertet."

Rebecca Mir: Zuckersüße Überraschung! Die Fans sind aus dem Häuschen

Die Fans sind begeistert

Klar, dass die Fans es gar nicht erwarten können. "Da freue ich mich aber echt. ich bin Fan der ersten Stunde von dir. Du bist einfach wunderbar", schreibt ein Follower. Ein anderer kommentiert: "Ich fand es beim Abspann schon toll, das Massimo dabei ist. Dass du auch dabei bist, ist ja der Oberknaller! Freu mich auf euch!" Wie sich Rebecca und Massimo schlagen werden? Das erfahrt ihr nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr bei ...

Eifersuchts-Drama bei Rebecca und Massimo? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: