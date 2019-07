Reddit this

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Süße Verkündung am Hochzeitstag!

Rebecca Mir und Massimo Sinató sind ein echtes Traumpaar! 2012 lernten sich die beiden bei "Let's Dance" kennen - und lieben. Vor vier Jahren gaben sie sich auf Sizilien das Ja-Wort. Anlässlich des Hochzeitstages machte Massimo seiner Herzdame jetzt eine süße Liebeserklärung...

Massimo Sinató: "Du bist die Liebe meines Lebens"

Massimo veröffentlichte ein Hochzeits-Bild vor malerischer Kulisse - und schrieb dazu: "Du bist die Liebe meines Lebens. Vor vier Jahren hat sie Ja gesagt. Rebecca, du machst mich zum glücklichsten Mann auf Erden..." Wie romantisch! Klar, dass Rebecca diesen emotionalen Post nicht unkommentiert ließ. "Ich liebe dich, mein Schatz", ließ sie ihren Mann wissen.

Rebecca und Massimo wünschen sich Nachwuchs

Krönen sie ihr Liebesglück jetzt etwa mit einem Baby? Erst kürzlich sorgte ein kleines Bäuchlein für reichlich Spekulationen. Zwar stellte Rebecca wenig später klar, dass sie nicht schwanger ist, doch der Kinderwunsch ist trotzdem da. "Wir sind beide verliebt, sind auf Wolke sieben, sind überglücklich. In den kommenden Jahren werden wir irgendwann Familienplanung in Angriff nehmen", erklärte Massimo kürzlich gegenüber "Promiflash". "Wir haben uns jetzt noch kein zeitliches Limit gesetzt für Kinder, aber letztendlich muss Rebecca die Kinder bekommen. Ich bin bei der Produktion beteiligt, gerne sogar. Wenn sie soweit ist, werden wir euch in Kenntnis setzen darüber." Mal sehen, wann es soweit ist...