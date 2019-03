Rebecca Mir & Massimo Sinato: Zauberhafte Baby-News!

Wie süß! Seit ihrer Hochzeit vor drei Jahren sind und immer wieder dabei zu beobachten, wie sie Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit miteinander austauschen. Sie wirken dabei so verliebt, wie am ersten Tag. Doch wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung der beiden aus?

Die Fans von Rebecca und Massimo wünschen sich ein Baby!

Wie via " " deutlich wird, können die Fans von Massimo und Rebecca ein Baby der beiden kaum abwarten. So ist unter dem jüngsten Post von Massimo -er zeigt sich darauf in einer innigen Pose mit Rebecca- zu lesen: "Ihr zwei seit ein absolutes schönes Paar, ich frage mich nur wie schön euer Nachwuchs wird? Wenn Mama und Papa so toll aussehen." sowie "Du musst wahnsinnig glücklich sein, so oft wie du das hier postest. Ein kleines Baby würde das perfekte Glück das 'I-Tüpfelchen' noch geben." Doch was sagen Massimo und Rebecca dazu?

Massimo äußert sich übers Baby-Glück

Ob Rebecca und Massimo schon mit der Familienplanung beschäftigt sind, ist nicht bekannt. Allerdings ist sich Massimo schon jetzt darüber im Klaren, wie es für ihn werden wird, wenn die beiden ein Baby haben. So entgegnet Massimo auf einen Fan-Kommentar: "Egal, es (das Baby, Anm. d. R.) wird aber viel Liebe bekommen." Welch süße Baby-Beichte! Wann es allerdings so weit sein wird, ist nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt!