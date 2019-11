Rebecca Mir & Massimo Sinató: Zuckersüßes Geständnis!

Die Liebesgeschichte von und Massimo Sinató begann vor sieben Jahren. Damals lernten sie sich bei "Let's Dance" kennen - und lieben. 2015 folgte die romantische Hochzeit auf Sizilien. Jetzt steht das Ehepaar für die große "Let's Dance"-Tour endlich wieder gemeinsam auf dem Tanzparkett.

Rebecca Mir und Massimo Sinató tanzen wieder gemeinsam

Für Rebecca und Massimo ist damit in kleiner Traum in Erfüllung gegangen. "Wenn man den gleichen Job hat, die gleiche Leidenschaft, dann ist es einfach wahnsinnig toll, dass man sowas zusammen erleben kann. So ist es halt bei Massimo und mir auch", gesteht Rebecca im Interview mit . "So können wir den ganzen Monat zusammen sein. Sonst hätte ich ihn ja die ganze Zeit nicht gesehen."

Die "Let's Dance"-Stars sind wieder vereint

Neben Rebecca und Massimo sind auch viele weitere "Let's Dance"- bei der Tour dabei. U.a. fegen , , , und übers Tanzparkett. Wer live dabei sein will, muss schnell sein. Es sind nur noch einige Restkarten erhältlich.

